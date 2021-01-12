Son dakika: Milyonları ilgilendiriyor! BES'te asgari ücret değişimi

Yeni asgari ücrete göre en düşük kısa çalışma ödeneği miktarı 2 bin 146 lira 50 kuruşa, en yüksek kısa çalışma ödeneği miktarı ise 5 bin 366 lira 25 kuruşa yükseldi.

Nakdi ücret desteği: Ücretsiz izne ayrılanlara ya da kısa çalışma ödeneği alamayanlara verilen nakdi ücret desteği brüt asgari ücretin yüzde 40'ıdır. 2020'de nakdi ücret desteği bin 177 lira 20 kuruştu, bu yıl yapılan artışla bin 431 lira oldu.