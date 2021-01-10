10 Ocak 2021, Pazar
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Çalışana en az 268 lira AGİ ödemesi! İşte detaylı AGİ tablosu

AGİ'de bu yıl artış olacak. Çalışanların cebine maaşla birlikte de girecek. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçilere devlet tarafından ödenen bir vergi iadesi. Yani devlet çalışanların ödediği vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakamda işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Buna göre en düşük AGİ 268 lira en yükseği ise 456 lira oldu. İşte AGİ hesabı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.01.2021
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Çalışana en az 268 lira AGİ ödemesi! İşte detaylı AGİ tablosu

AGİ'de flaş gelişme... (AGİ) işçilere devlet tarafından ödenen bir vergi iadesi.

Yani devlet çalışanların ödediği vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor.

Bu rakamda işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor.

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.

İşçinin kendisi için % 50, çalışmayan eşi için %10, 2 çocuğun her biri için %7,5, 3. çocuk için %10 ve sonraki her çocuk için %5'i alınarak hesaplanıyor.

Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 oranı alınıyor.

Hangi işçinin kaç lira AGİ alacağını ve buna bağlı yeni asgari ücret rakamlarını tablolarda görebilirsiniz.

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