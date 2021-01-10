Çalışana en az 268 lira AGİ ödemesi! İşte detaylı AGİ tablosu
AGİ'de bu yıl artış olacak. Çalışanların cebine maaşla birlikte asgari geçim indirimi de girecek. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçilere devlet tarafından ödenen bir vergi iadesi. Yani devlet çalışanların ödediği gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakamda işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Buna göre en düşük AGİ 268 lira en yükseği ise 456 lira oldu. İşte AGİ hesabı.
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AGİ'de flaş gelişme... Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçilere devlet tarafından ödenen bir vergi iadesi.
Yani devlet çalışanların ödediği gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor.
Bu rakamda işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor.
AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor.
İşçinin kendisi için % 50, çalışmayan eşi için %10, 2 çocuğun her biri için %7,5, 3. çocuk için %10 ve sonraki her çocuk için %5'i alınarak hesaplanıyor.
Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor.
Hangi işçinin kaç lira AGİ alacağını ve buna bağlı yeni asgari ücret rakamlarını tablolarda görebilirsiniz.
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