Milyonlar bekliyordu tarih belli oldu: Emekliye 1.690 TL
Emeklinin Ocak zammıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 8.36 zamlı maaşlarını 1 hafta sonra almaya başlıyor. Zamlı maaş ödemeleri 18-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte emeklinin 2021 zamlı maaş takvimi...
Zamlı maaş ödemeleri 18-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 18-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihleri arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.
İKİ ARTIŞ BİRDEN
Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarının yüzde 8.36 artırılmış halini ve bu yeni maaş üzerinden hesaplanan aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödemeyi görebilecek.
Örneğin net maaşı 3 bin lira olan bir emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu.
Şimdi yeni maaşı olan 3 bin 250 lira üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.
Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 380 lira yatırılacak.
EN DÜŞÜK AYLIK 2.419 LİRA
Aralık enflasyonunun belli olmasıyla birlikte emeklilerin zam oranları da ortaya çıkmıştı.
Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 8.36 oranında zam alacaklar. Bu durumda en düşük Bağ-Kur esnaf maaşı 2.044,43 TL olurken 2000 yılı öncesi sigortalı olmuş bir SSK emeklisinin en düşük maaşı ise 2,419,77 liraya yükseldi.
Bu arada emeklilerin maaşlarındaki ek ödeme miktarlarına da zam geldi.