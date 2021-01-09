Milyonlarca Bağ-Kur'luya emeklilik müjdesi: Başvuru yaparak anında emekli olabilirsiniz! Başvuru süresi daralıyor

Milyonlarca vatandaş emekli olabilmenin hayalini kuruyor. Emekli olabilmek için durdurulan prim günlerine ihtiyacı olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Yapılandırma kapsamında hizmet sürelerini ihya edebilmek için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuru süresinin tamamlanmasına kısa süre kala, Bağ-Kur'luları ilgilendiren ihya başvuruları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Bağ-Kur silinen primi yapılandırma başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 17:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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