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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca Bağ-Kur'luya emeklilik müjdesi: Başvuru yaparak anında emekli olabilirsiniz! Başvuru süresi daralıyor Milyonlarca Bağ-Kur'luya emeklilik müjdesi: Başvuru yaparak anında emekli olabilirsiniz! Başvuru süresi daralıyor Milyonlarca vatandaş emekli olabilmenin hayalini kuruyor. Emekli olabilmek için durdurulan prim günlerine ihtiyacı olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Yapılandırma kapsamında hizmet sürelerini ihya edebilmek için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuru süresinin tamamlanmasına kısa süre kala, Bağ-Kur'luları ilgilendiren ihya başvuruları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Bağ-Kur silinen primi yapılandırma başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 09.01.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 17:01
Bağ-Kur'lu vatandaşlara emeklilik fırsatı doğdu. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, durdurulan prim günlerine ilişkin ihya başvuruları 1 Aralık'ta başlamıştı. Başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kala, silinen prim günlerini canlandırma başvuruları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Bağ-Kur'lular, bu sürelerin tamamını yeniden kullanılabilecek. Peki, Bağ-Kur emeklilik silinen prim borcu ihya başvuruları nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
İhya başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor. Başvuruların ardından silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Bağ-Kur'lular, daha önce durdurulan hizmet sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Ödemelerin 3 ay içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Belirlenen borç tutarının tamamını Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.
NASIL HESAPLANACAK? Bağ-Kur'lular durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.
Yeni düzenlemeye göre, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve güncelleme yapılacak.