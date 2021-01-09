Dul ve yetime de emekli zammı! Kim ne kadar alacak?



ORANI EN AZ YÜZDE 25

ÖLÜM aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa ölüm aylığı oranı yüzde 75 oluyor. Çocuklara ise belli şartlarda yüzde 25-50 oranında aylık bağlanıyor.