Dul ve yetime de emekli zammı! Kim ne kadar alacak?
Son dakika haberine göre; Bu ay emeklilerin yanı sıra dul ve yetimlerin aylıkları da artacak. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanların geliri yüzde 8.36 oranında yükselecek.
Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları bu ay yüzde 8.36 artıyor. Zamlı aylıklar ayın 18'i ile 28'i arasında tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak.
KİME, NE KADAR ÖDENECEK?
Örneğin; ölüm aylığı 500 lira olana 541,80 lira, bin lira olana bin 83 lira 60 kuruş, 2 bin lira olana 2 bin 167 lira 20 kuruş, 3 bin lira olana 3 bin 250 lira 80 kuruş ödenmeye başlanacak. Bu aylıklara Temmuz ayında bir kez daha zam yansıtılacak.
ORANI EN AZ YÜZDE 25
ÖLÜM aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa ölüm aylığı oranı yüzde 75 oluyor. Çocuklara ise belli şartlarda yüzde 25-50 oranında aylık bağlanıyor.
Emeklilere yapılan zamlar, onlar üzerinden maaş alan eş ve çocuklarının ücretlerini de artıracak. Bu ay maaşlar zamlı yatırılacak.