CHP’li Engin Ertaç’a verilen adrese teslim araç ihalesi iptal edildi

Aslan'ın, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'la görüşüp, belediyenin açtığı ihalelerin CHP eski İstanbul milletvekili adayı Engin Ertaç'a verilmesini sağlamıştı. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 120 milyon lira bedelli 330 araçlık, iki araç ihalesini 3 ay önce Engin Ertaç kazanmıştı. Hem itfaiye araçları hem de hizmet araçları ihalesini kazanan Ertaç'ın 3 aydan beri araçların büyük bölümünü teslim etmediği, teslim ettiklerinin ise sorunlu olduğu ortaya çıkmıştı. Gönderdiği araçların kilometreleriyle oynandığı, ihale şartnamesine uymadığı belirlenmiş, Ertaç'ın buna rağmen belediyeden hak edişlerini günü gününe aldığı belirlenmişti. Adrese teslim ihale ile ilgili M.A. adlı vatandaş Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, haksız kazancın iade edilmesini istemişti.