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Son dakika: Borsa haftayı rekorla kapattı

haberi... , haftanın son işlem gününü yüzde 1,21’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı. Toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,21'lik yükselişle tamamladı.

Endeks, 18,38 puanlık artışla 1.540,61 puanla kapanırken, 1.542,75 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi de 1,02 değer kazandı.

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