08 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı

Son dakika haberine göre , , "Aralık ayına ilişkin bugün itibarıyla başladı." dedi.

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk, destek ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başlayacağını bildiren Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Nakdi Ücret Desteği Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

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