Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi! 1093 genç için yerleştirme yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için kamuda yerleştirme yapılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin başladığını belirterek, tercihlerin 10 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğini kaydetti. Yerleştirme işlemleri için hazırlanan tercih kılavuzunun bakanlığın internet sitesi 'https://www.ailevecalisma.gov.tr' adresinde yayımlandığını belirten Selçuk, tercihlerin 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerinden yapılabildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk ayrıca tercihte bulunacak hak sahiplerinden 364'ünün ilköğretim, 581'inin ortaöğretim, 73'ünün ön lisans ve 75'inin lisans düzeyinde olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 54 bin 271 gencin atamasının yapıldığını belirten Selçuk, "Bakanlık olarak, gençlerimizin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.