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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberine göre , , “Aralık ayına ilişkin İşsizlik ve ödemelerini bugün yapıyoruz” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

Aralık ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

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