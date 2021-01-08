Kıdem tazminatında fiyatlar yükseldi! Kimler tazminat alacak? İstifa eden tazminat alabilecek mi? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de yeni tazminat rakamlarını açıkladı. Kıdem tazminatlarında tavan fiyatların yükseldiğini belirten Erdem, kimlerin bu hakka sahip olabileceğini de anlattı. Yeni dönem ile birlikte istifa edenler de tazminat alabilecek mi? Tazminat almak için ne kadar çalışmak gerekiyor?
2021'in gelmesiyle yeni asgari ücret ve emekli maaşları belli oldu. Bir yenilik de kıdem tazminatında yapıldı. 2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükselmiş oldu. 30 Haziran'a kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak.
TAVAN FİYATLAR BELLİ OLDU
Brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 521,69 lira oldu. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 71 bin 171 liradan 76 bin 388 liraya yükseldi. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu tavanı aşamıyor. Bu da memur maaşlarına endeksli. Bu ay memur maaşı zamlandığı için bu tavan da yükseldi.
ASGARİ ÜCRETLİNİN TAZMİNATI DA HESAPLANDI
2 yıl asgari ücret ile çalışan bir personel 5 bin 886 TL tazminat alırken, 2021'de bu fiyat 7 bin 155 TL'ye yükseldi. 10 yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir personel ise 29 bin 430 TL tazminat alırken, 35 bin 775 TL'ye çıktı.
EN AZ 1 YIL ÇALIŞMAK GEREKİYOR
Kıdem tazminatı almak için bazı şartlar gerekiyor:
*Kıdem tazminatı alabilmek için son iş yerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.
*İstisnalar hariç işyerinden kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmak gerekiyor.
İSTİFA EDENE DE TAZMİNAT
*Kıdem tazminatı alabilmek için istifa etmemek gerekiyor. Ancak bazı durumlarda kendi isteği ile ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor.
1) Askere gidecek olan erkek çalışanlar son 1 yıldır aynı işyerinde olmak şartıyla tazminat alabiliyor.
2) Yeni evlenen kadın çalışanlar evliliğin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılarak tazminat alabiliyor
3) Emekliliği gelen çalışanlar emeklilik için ayrılarak tazminat alabiliyor
4) 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl 3600 gün doldurmuş olduklarına dair yazı alarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor
5) 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar 25 yıl 4500 gün, ya da 7 bin günü tamamlayarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor
6) İş kanunu 24. Maddesi gereğince haklı fesih ile iş akdini sona erdirenler de tazminatlarını alarak ayrılabiliyor
TAZMİNAT HESABINDA GİYDİRİLMİŞ ÜCRET
Kıdem tazminatı hesaplanırken son brüt maaş üzerinden ödeme yapılıyor. Her yıl için bir brüt maaş olmak üzere çalışılan süre kadar hesaplama yapılıp ödeniyor. Kıdem tazminatından damga vergisinden başka kesinti yapılamazken, taksit ya da ödeme erteleme de olmuyor. Kıdem tazminatına esas teşkil eden brüt ücreti artırmak mümkün. Bunun için yıl içinde düzenli olarak yapılan ödemeler de (ikramiye, makam tazminatı, yemek parası gibi…) brüt ücrete ekleniyor. Böylece tazminat giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Burada ödemenin düzenli olması gerekiyor.