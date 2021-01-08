TAZMİNAT HESABINDA GİYDİRİLMİŞ ÜCRET



Kıdem tazminatı hesaplanırken son brüt maaş üzerinden ödeme yapılıyor. Her yıl için bir brüt maaş olmak üzere çalışılan süre kadar hesaplama yapılıp ödeniyor. Kıdem tazminatından damga vergisinden başka kesinti yapılamazken, taksit ya da ödeme erteleme de olmuyor. Kıdem tazminatına esas teşkil eden brüt ücreti artırmak mümkün. Bunun için yıl içinde düzenli olarak yapılan ödemeler de (ikramiye, makam tazminatı, yemek parası gibi…) brüt ücrete ekleniyor. Böylece tazminat giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Burada ödemenin düzenli olması gerekiyor.

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