Maaş ve ek ödeme tutarları netleşti: Emekliye 2.818 TL!
Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı ve ek ödeme tutarları arttı. Emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri bu ay arttı. Yüzde 4 ek ödeme maaş üzerinden hesaplandığından, yüzde 8.36’lık artış bu ödemelere de yansıdı. İşte emeklilerin 2021 maaş ve ek ödeme tutarları...
Milyonlarca emeklinin beklediği zam ve ek ödemelerin netleşmesiyle ilgii son tablo merak konusu oldu. Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme de alıyor.
Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi 120 lira ek ödemeyle aylık 3 bin 120 lira alırken, maaş 3 bin 250 liraya, ek ödeme 130 liraya çıkacak.
Emeklinin eline 3 bin 380 lira geçecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil en düşük maaş bin 524, en yüksek ise 6 bin 630 liradan 7 bin 184 liraya çıkacak.
VEFAT EDENİN YAKININA
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar üçüncü bir artışı bu ay ilave ödemelerinde görecek.
Memur maaş katsayısındaki yüzde 7.33'lük artış ile aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 818 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 155 liraya çıkacak.
İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve çalışmayan emekli doktorlar yararlanabiliyor.
Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.
Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.
Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine yeni rakamlara göre bin 77, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 538,80 lira ilave ödeme veriliyor.