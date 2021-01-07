Yabancı bankalardan 'TL al' tavsiyesi! Dolar 6.50 TL olabilir

Banka TL'nin daha da prim yapması için alan bulunduğuna dikkat çekti. Benzer bir rapor da İsviçreli banka UBS'ten geldi. UBS, dolar kurunun 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7 lira seviyesine kadar çekilebileceğini öngördü. Banka, bu yıl liranın daha iyi bir performans göstermesini bekliyor.

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