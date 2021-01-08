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Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek

(TCMB) yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından kullanıma açıldığını duyurdu.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek

, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği açıklamıştı. Merkez Bankası FAST uygulamasının 8 Ocak itibariyle başladığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

" (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 (bugün) itibarıyla kullanıma açılmıştır.

ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan de kullanıma sunulmuştur.



FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştır.

Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL'ye kadar yükseltilecektir.



FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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