Son dakika: Merkez Bankası swap verilerini 4 Ocak'tan itibaren açıklayacak
Merkez Bankasından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan İstatistikler/Piyasa Verileri başlığı altında 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlanacaktır." denildi.
EKONOMİ DHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 4 Ocak'tan itibaren taraf olduğu swap işlemlerini günlük yayımlayacağını bildirdi.
TCMB'nin internet sitesinde, taraflı türev işlemler verilerinin yayınlanmasına ilişkin yapılan duyuruda, "TCMB tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan 'İstatistikler/Piyasa Verileri' başlığı altında 4 Ocak 2021'den itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.