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Son dakika: Merkez Bankası swap verilerini 4 Ocak'tan itibaren açıklayacak

Merkez Bankasından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyet tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki ve ’nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, yer alan başlığı altında 4 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlanacaktır." denildi.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020
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Son dakika: Merkez Bankası swap verilerini 4 Ocak'tan itibaren açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 4 Ocak'tan itibaren taraf olduğu swap işlemlerini günlük yayımlayacağını bildirdi.

TCMB'nin internet sitesinde, taraflı türev işlemler verilerinin yayınlanmasına ilişkin yapılan duyuruda, "TCMB tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok veriler, TCMB internet sitesinde yer alan 'İstatistikler/Piyasa Verileri' başlığı altında 4 Ocak 2021'den itibaren günlük olarak yayımlanmaya başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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