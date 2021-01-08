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Boeing'e rekor ceza! 737 Max tipi uçaklardaki arıza skandalının faturası belli oldu: 2,5 milyar dolar

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden 'li Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarında tespit edilen arıza nedeniyle yaşanan 2 kazadan dolayı 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödeyecek.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Boeing'e rekor ceza! 737 Max tipi uçaklardaki arıza skandalının faturası belli oldu: 2,5 milyar dolar

'li uçak üreticisi Boeing'in "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de ve 2019'da 'da yaptığı kazalar nedeniyle 2,5 milyar dolar tazminat ve para cezası ödeyeceği bildirildi.

Uçuş kontrolleriyle ilgili hatanın yol açtığı anlaşılan kazalardaki sorumluluğunu kabul eden şirket, ABD Adalet Bakanlığı ile yasal uzlaşma anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, Boeing, kazalarda hayatını kaybedenlerin aileleri ile müşterisi hava yolu şirketlerine tazminat ödemeyi, ayrıca düzenleyicileri yanılttığı için adli para cezası ödemeyi kabul etti. Şirketin tazminat ödemeleri ve para cezası toplamının 2,5 milyar dolar olacağı açıklandı.

Boeing, "737 Max 8" tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

UÇUŞ KONTROL SİSTEMİNDEKİ HATA 346 CANA MAL OLDU
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan 'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da 'dan 'nın başkenti 'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'daki kazanın ardından , , Etiyopya, , , , , 'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her 2 kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

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