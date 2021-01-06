06 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Memurlar dikkat: Lojman kira bedelleri belli oldu! 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Son dakika haberine göre kamu konutlarında kalan memurlara yönelik olarak yeni  bedellerini belirledi. Buna göre kaloriferli kamu konutlarında metrekare başına kira bedeli 6.3 lira oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Son dakika: Memurlar dikkat: Lojman kira bedelleri belli oldu! 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Kamuda çalışan ve olanlara verilen lojmanlara ilişkin 2021 yılı bedelleri belli oldu. Lojmanlarda kiralar metrekare bazında alınıyor.


Buna göre;

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 TL/m², kalorifersiz konutlarda 4,80 TL/m², kaloriferli konutlarda 6,30 TL/m² kira bedeli alınacak.

Kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,74 TL/m² ilave kira bedeli tahsil edilecek.

FATURA GİDERLERİ
Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m², su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m², elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61 TL/m², konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m² ücret alınacak.

ISINMA GİDERLERİ
Kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,29 TL/m² olarak alınacak.

Tebliğ 15 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

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