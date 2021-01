Son dakika: Memurlar dikkat: Lojman kira bedelleri belli oldu! 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek

FATURA GİDERLERİ

Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m², su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m², elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61 TL/m², konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m² ücret alınacak.