Girişimci işadamı Umut Önder Altıntaş’ın engellilere yönelik projesi 2021’e damga vuracak

Türkiye'deki tüm engellilerin sigortalanmasına yönelik çalışmasını hayata geçiren Sigorta Digi, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Engelsiz Sanat Ödülleri'nde 'Meslek Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Altıntaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Umut Önder Altıntaş, "Engelli vatandaşlarımızın özel sigortada yaşadığı hukuki sorunları aşmalarını sağlayacak teknik çalışmaları tamamladık. Bu projemizin ödüle layık görülmesi bizi hem mutlu etti hem de çok gururlandırdı" dedi.





ENGELLİ İSTİHDAMI YETERLİ DEĞİL

Girişimci işadamı Umut Önder Altıntaş, engellilerle ilgili yeni bir çalışma içinde olduklarını ve bu projenin 2021 yılına damga vuracağını söyledi: "Ülkemizde 10 milyon civarında engelli birey olduğu tahmin ediliyor. 2 milyonu da çalışabilir durumda. Ancak engelli istihdamı ne yazık ki yeterli düzeyde değil. Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve istihdam sağlanması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Onları meslek sahibi yapmak istiyoruz. Her ilde en az bir engelliye iş bulmayı hedefliyoruz. Projemiz çok yakında hayata geçecek."