Ağrılı girişimci eşiyle eğitimini alıp mantar üretim tesisi kurdu! Hedef yılda 60 ton ürün elde etmek

YILDA 60 TON ÜRÜN ELDE ETMEYİ HEDEFLİYOR

Ağrı'da özellikle gençler arasında işsizliğin önemli bir sorun olduğunun altını çizen Coşkun, tesislerinin kapasitesini artırarak en az 10 kişilik bir personel grubu ile çalışmayı ve istihdam alanı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Burayı 5 odalı bir tesis şeklinde kurduk ve bu tesisin bize maliyeti yaklaşık 170 bin lira oldu. Ama bu parayı bir yıl içerisinde elde ettiğimiz ürünleri satarak çıkarmayı düşünüyoruz. Şu an hedefimiz hasat sezonunun açılması ile yılda 60 ton ürün elde etmek. Ağrı'da ürünlerimize olan talep oldukça iyi durumda. Şimdilik üç aile olarak bu işi yapıyoruz. Tamamen kendi imkanlarımızla bu tesisi kurduk. İlerde alacağımız desteklerle tesisimizi büyütüp Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına mantar göndermeyi hedefliyoruz.