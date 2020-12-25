Vatandaşa kira ve hibe desteği! İşte 5250 TL'lik müjdenin detayları...
Vatandaşın büyük bir merakla beklediği esnafa kira ve hibe desteğiyle ilgili detaylar belli oldu. Başvurular Ocak ayında başlayacak. Esnaf 3.000 TL gelir kaybı desteği verilecek. İş yeri kirasıyla da ilgili destekte bulunulacak ve 1.500 ile 2.250 lira arasında yardım verilecek. Peki esnafa 3.000 TL gelir kaybı desteğinden kimler yararlanacak? 500- 2250 TL kira yardımından kimler faydalanabilecek? Başvurular ne zaman? İşte bütün detaylar...
Milyonlarca esnafa kira ve hibe desteğinin detayları belli oldu. Başvurular Ocak'ta başlayacak. İşte kira ve hibe desteğinden faydalanmak isteyenler içindeki kılavuz niteliğindeki haberimiz...
Esnaf 3 bin lira gelir kaybı desteğinden, işyeri kiraysa da bin 500-2 bin 250 lira yardımdan yararlanacak.
Esnafa 3 bin TL gelir kaybı desteği 500- 2500 TL de kira yardımından kimler yaralanacak ve ne zaman başvurulacak. İşte detaylar...
Covid-19 salgınından etkilenen basit usulde vergilendirilen 1.2 milyon esnafa 'gelir kaybı ve kira desteğinin' ayrıntıları netleşti.
5 milyar lira tutarındaki destek ödemeleri Ocak, Şubat ve Mart'ta yapılacak.
Esnafa rehber niteliğindeki tebliğdeki 8 başlık şöyle:
1- İKİ AYRI DESTEK
Destek gelir kaybı ve kira desteği olmak üzere 2 başlıkta sağlanacak.
Programın süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere 3 ay olacak.
Başvurular Ocak'ın ilk haftası başlayacak.
2- GELİR KAYBI DESTEĞİ 3 BİN TL
Gelir kaybı desteği, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık bin lira olmak üzere 3 bin lira olacak.
3- 2500 TL KİRA YARDIMI
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri işyerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere 3 aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda bin 500 lira kira desteği verilecek.
İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda kira tutarında destek ödenecek.
4- YARARLANMA KOŞULLARI
Destekten yararlanabilmek için 14 Aralık'tan önce vergi mükellefi olmak gerekiyor.
Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.
5- 133 ESNAF FAALİYET TANITIMI YAPILDI
Kantinciler, kuaförler, berberler, personel ve öğrenci taşımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye perakende ve toptan ticaret işletmeleri, taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapanlar, pazarcılar, pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, lahmacuncu, pideci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi ve simitçiler ile oturacak yeri olan 'fast food' satış yerleri, çiçekçi, otel ve konaklama tesisleri, kamp alanları, bilardo ve oyun salonları, eğlence parkları, sinema, tiyatro dekor ve malzeme kiralama işletmeleri, ayakkabı tamircisi, fotoğrafçı, reklamcı, kreş, çocuk kulüpleri, sürücü kursları, eğitim kursları, spor tesisleri, diş laboratuvarları, havai fişekçiler gibi birçok esnaf faaliyet kolu destek alacaklar listesinde yer aldı.
6- BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov. tr internet adresi üzerinden yapılacak.
Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.
7- KİRA BEDELİ BEYAN EDİLECEK
Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu işyerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve işyerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek.
Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.
8- DESTEK HESABA YATACAK
Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne itiraz edilebilecek. Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.