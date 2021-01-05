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Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

Dünyaca ünlü şirketinin kurucusu Çinli milyarder 'nın kaybolduğu iddia edildi. merkezli gazetesinin haberine göre Çinli milyarderden iki aydır haber alınamıyor. Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın, Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından kaybolduğunu iddia etti.

Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

Jack Ma'nın jüri üyesi olduğu bir programa çıkmaması, onun yerine yardımcılarından birinin çıkması da iddiaları güçlendirdi.

Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

En son kasım ayındaki çekimlere katılan milyarder iş adamı, o zamandan bu yana kamunun önüne çıkmadı.

Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

2 aydır kayıp olan Çinli milyarder, piyasa düzenleyicileri "zamanın gerisinde kaldıkları" gerekçesiyle eleştirmiş ve "Çin teknoloji şirketlerinin Çin komünist partisinin kontrolünde olduğunu" söylemişti.

Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

Eleştirilerin ardından pekin yönetimi, Ma'nın şirketinin halka arzını durdurmuştu.

Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?

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