Alibaba'nın kurucusu Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?
Dünyaca ünlü Alibaba şirketinin kurucusu Çinli milyarder Jack Ma'nın kaybolduğu iddia edildi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin haberine göre Çinli milyarderden iki aydır haber alınamıyor. Çinli milyarder Jack Ma kayıp mı oldu?
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İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın, Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından kaybolduğunu iddia etti.
Jack Ma'nın jüri üyesi olduğu bir programa çıkmaması, onun yerine yardımcılarından birinin çıkması da iddiaları güçlendirdi.
En son kasım ayındaki çekimlere katılan milyarder iş adamı, o zamandan bu yana kamunun önüne çıkmadı.
2 aydır kayıp olan Çinli milyarder, piyasa düzenleyicileri "zamanın gerisinde kaldıkları" gerekçesiyle eleştirmiş ve "Çin teknoloji şirketlerinin Çin komünist partisinin kontrolünde olduğunu" söylemişti.
Eleştirilerin ardından pekin yönetimi, Ma'nın şirketinin halka arzını durdurmuştu.