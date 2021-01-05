Emeklinin ve memurun Ocak zammı belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte detaylı tablo

13 milyon emeklinin Ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda 3 bin 21 lira olacak.