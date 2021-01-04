Son dakika | Merakla beklenen anlaşma! SGK ile 3 banka arasında imzalar atıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndaki imza törenine, SGK Başkanı İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ve Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay katıldı.

Törende konuşan İsmail Yılmaz, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile SGK alacakları için de yapılandırma imkanı getirildiğini hatırlattı.

Yapılandırmanın kapsamının oldukça geniş tutularak, 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacakların yapılandırma kapsamına alındığını belirten Yılmaz, 30 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılandırma için son başvuru tarihini 1 Şubat'a, ilk taksitin son ödeme tarihini ise 31 Mart'a ertelediğini anımsattı.

Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi gerek peşin ödeme avantajı gerekse kredi kartıyla ödeme ve elektronik ortamda başvuru imkanı gibi yollarla iş verenlere ve sigortalılara tüm kolaylıkların sunulduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yapılandırma ile gecikme cezası ve gecikme zammı ile faizlerin silinmesi, borçlar Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) ile güncellenmesi, peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ının silinmesi, 2 taksitle ödemede ise Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'sinin silinmesi gibi çeşitli avantajlar sunuyoruz. Bu kapsamda birikmiş prim borçlarının yapılandırılmasının yanı sıra 4b, yani eski tabirle Bağ-Kur'lu sigortalılarımıza daha önce prim ödenmediği için durdurulan sürelerini ihya imkanı verilmiştir. İhyanın sağladığı avantajı bir örnekle açıklamak istiyorum, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim tutarı 2020 yılı rakamlarına göre 24 bin lira iken, yapılandırmaya başvurulursa 24 bin lira yerine yaklaşık 9 bin lira ödenecek. Yani yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacaktır."

Bu kapsamda Ziraat, Halk ve Vakıf Bankası ile iş birliği protokolü imzalayacaklarını belirten Yılmaz, "Protokolle yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisiyle emeklilik imkanı sunulacaktır. Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 31 Mart'a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vadeyle kredi kullanabileceklerdir." dedi.

"YAKLAŞIK 40 BİN MÜRACAAT BEKLİYORUZ"

Yılmaz, kredi iş birliği protokolü kapsamında, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalıların bulunduğunu bildirdi.

Sigortalılara bu güzel ve önemli imkanın sunulmasındaki iş birlikleri için Ziraat, Halk ve Vakıf bankalarının yöneticilerine teşekkürlerini ileten Yılmaz, "Sosyal Güvenlik Reformumuzun mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendinin destekleriyle, SGK olarak bugüne kadar iyi günde, kötü günde vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu, bu ve benzer düzenlemelerle de her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isterim." diye konuştu.

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ve Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay da protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından "Söz konusu protokolden yararlanabilecek kaç kişi var?" sorusunun yöneltildiği İsmail Yılmaz, "Yaklaşık 40 bin müracaat bekliyoruz." yanıtını verdi.

Daha sonra Yılmaz ve beraberindeki banka yöneticileri iş birliği protokolünü imzaladı.