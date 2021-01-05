Pandemi Türk Hava Sahası ve havalimanlarını teğet geçti!

Nisan 2019'dan bu yana faaliyet gösteren İstanbul Havalimanı yolcu sayısında 6 Nisan 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 51 milyon 864 bin rakamında kalırken, uçuş sayısı olarak da 327 bin 118 ile yılı kapattı. Kovid-19'un etkisindeki 2020'de ise yolcu sayısı yılın tamamında 23 milyon 322 bin oldu. Uçuş sayısı da 185 bin 643 olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında üç ay eksik olmasına rağmen 2019'un sadece yüzde 44'üne ulaşılırken, uçuş sayısında da yüzde 56'lık bir rakama varılabildi.