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Borcu olana emeklilik kredisi! Kimler alacak? Başvuru nasıl yapılır?
Borcu olana emeklilik kredisini hangi bankalar verecek? Kimler yararlanabilir? Nereye başvurulacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Borcu olana emeklilik kredisini hangi bankalar verecek? Kimler yararlanabilir? Nereye başvurulacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.