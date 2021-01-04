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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan flaş enflasyon açıklaması: Kararlı bir duruş sergileyeceğiz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılının makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacağını bildirdi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan flaş enflasyon açıklaması: Kararlı bir duruş sergileyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 2021 yılında uygulanacak para ve maliye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirten Elvan, "Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak." ifadelerini kullandı.

Elvan, para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde salgın koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacının, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacağına işaret ederek, mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacaklarını kaydetti.

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