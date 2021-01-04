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Son dakika: Bakan Selçuk'tan Nakdi Ücret Desteği açıklaması: Ödemeleri 8 Ocak’ta yapacağız

Son dakika haberine göre , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Aralık ayına ilişkin ödemelerini 8 Ocak’ta yapacağız." dedi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Son dakika: Bakan Selçuk'tan Nakdi Ücret Desteği açıklaması: Ödemeleri 8 Ocak’ta yapacağız

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, aralık ayına ilişkin ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Selçuk, yazılı açıklamasında, destek ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildiren Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

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