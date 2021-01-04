Son dakika: Bakan Selçuk'tan Nakdi Ücret Desteği açıklaması: Ödemeleri 8 Ocak’ta yapacağız

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.



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