29 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Emeklilere güzel haber! Bakan Selçuk açıkladı: Maaşlar erken ödenecek

Son dakika: Emeklilere güzel haber! Bakan Selçuk açıkladı: Maaşlar erken ödenecek

Aile, Çalışma ve , 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Emeklilere güzel haber! Bakan Selçuk açıkladı: Maaşlar erken ödenecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı! 45 milyar liraya ulaştı AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK AÇIKLADI! 45 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 186 milyon lira ek kaynak gönderildi SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA 186 MİLYON LİRA EK KAYNAK GÖNDERİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA