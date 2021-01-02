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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Fiyatı yeni yılda değişti

Son dakika haberine göre 2020 yılını geride bırakırken yeni yılda milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.01.2021 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021
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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Fiyatı yeni yılda değişti

Zorunlu trafik sigortasında Nisan 2017'den beri tavan fiyat uygulanıyor.

Tavan her ay belli bir oranda artıyor. 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak yeni tavan tutarlarını sizin için hesapladık. İşte bu yıla ilişkin trafik sigortasıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

1-7 ARASINDA BASAMAK
Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların hasar basamağı 4'ten başlıyor. Sürücüler maddi hasarlı 3 veya bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1'inci basamağa düşüyor.

Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor. 7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor.

KAZA YAPINCA KATLANIYOR
Tavan fiyatta, 5'inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6'ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7'nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4'üncü basamağa göre belirleniyor. Hasar yaptıkça kademe 1'e doğru düşüyor.

Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa yüzde 50 artış uygulanıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1'inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.

ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR
Diğer yandan fiyatlar illere göre de değişiklik gösteriyor. 'da fiyatlar yüzde 6, , ve 'da yüzde 3 artırımlı uygulanıyor.

Diğer illerde yüzde 1-5 arasında indirim yapılıyor. Bu nedenle hesapladığımız TABLO'da aynı basamakta farklı fiyatlar görebilirsiniz. Elbette pazardaki rekabetten dolayı bazı sigorta şirketleri, tavan tutardan daha düşük teklifler verebiliyor. Ancak hiçbir şirket, tavan fiyatın üzerinde bir poliçe düzenleyemiyor.

EN PAHALISI İSTANBUL'DA
Zorunlu trafik sigortasında en pahalı il, kaza riskinin yüksek olduğu İstanbul. İstanbul'da bu ay trafiğe ilk kez çıkacak yani 4'üncü basamakta yer alacak bir sürücü için kesilecek poliçenin tavanı, otomobiller için 1.625 lira olacak. İstanbul'la veya arasında 4'üncü basamaktaki fiyat farkı 168 lira.

En ucuz trafik sigortası , , , , , , , , , Kütahya, Muğla, Kars, Kastamonu, Burdur, Adıyaman, Şanlıurfa, Ardahan, Hakkari ve Kilis'te. Buradaki sürücülerden 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış olanlar, otomobiller için 7'nci basamakta 801 lira ödeyecek. İstanbul'da ise bu tutar 894 lira olacak.

TAKSİ VE OTOBÜSTE...
En pahalı trafik sigortası 25 bin 219 ile İstanbul'da, 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak. Çok kaza yapan taksilerde de en yüksek fiyat İstanbul'da 10 bin 521 lira olacak.

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