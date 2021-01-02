Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Fiyatı yeni yılda değişti

EN PAHALISI İSTANBUL'DA

Zorunlu trafik sigortasında en pahalı il, kaza riskinin yüksek olduğu İstanbul. İstanbul'da bu ay trafiğe ilk kez çıkacak yani 4'üncü basamakta yer alacak bir sürücü için kesilecek poliçenin tavanı, otomobiller için 1.625 lira olacak. İstanbul'la Hakkari veya Şanlıurfa arasında 4'üncü basamaktaki fiyat farkı 168 lira.

En ucuz trafik sigortası Aydın, Tokat, Sinop, Isparta, Tunceli, Çanakkale, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kütahya, Muğla, Kars, Kastamonu, Burdur, Adıyaman, Şanlıurfa, Ardahan, Hakkari ve Kilis'te. Buradaki sürücülerden 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış olanlar, otomobiller için 7'nci basamakta 801 lira ödeyecek. İstanbul'da ise bu tutar 894 lira olacak.