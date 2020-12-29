45 bin liradan başlıyor! Araba alacaklar dikkat! İşte en ucuz SUV araç fiyatları...

SUV araçlara talep her geçen gün artıyor. Birçok önemli marka yeni SUV model araç çıkarmak için yarışa girmiş durumda. Son dönemde ülkemizde SUV araçlar ilgi artmaya devam ediyor. Doğada vakit geçirmeyi sevenler yerden yüksek olması ve güçlü motor özellikleri dolasıyla SUV araçlar tercih ediliyor. Kaoronavirüs salgını sonrasında ikinci el fiyatları yükselişe geçerken, SUV model araçlar ise yerinde sayarak alıcıların yüzünü güldürdü. İşte, en ucuz SUV araç fiyatları...