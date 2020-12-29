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45 bin liradan başlıyor! Araba alacaklar dikkat! İşte en ucuz SUV araç fiyatları...

SUV araçlara talep her geçen gün artıyor. Birçok önemli marka yeni SUV model araç çıkarmak için yarışa girmiş durumda. Son dönemde ülkemizde SUV araçlar ilgi artmaya devam ediyor. Doğada vakit geçirmeyi sevenler yerden yüksek olması ve güçlü motor özellikleri dolasıyla SUV araçlar tercih ediliyor. Kaoronavirüs salgını sonrasında ikinci el fiyatları yükselişe geçerken, SUV model araçlar ise yerinde sayarak alıcıların yüzünü güldürdü. İşte, en ucuz SUV araç fiyatları...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 17:47
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45 bin liradan başlıyor! Araba alacaklar dikkat! İşte en ucuz SUV araç fiyatları...

Araba alacakları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. SUV model araçlar koronavirüs salgını sürecinde fiyatları artmayanlar arasında yer alıyor. SUV araçlara talep ise her geçen gün artıyor Koronavirüs salgını sürecinde şehir ortamından uzak durmak isteyenler SUV model araçlara ilgi duyuyor. Otomotiv devleri de SUV model araçlarda yarışa girmiş durumda. İşte, en ucuz SUV araç fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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45 bin liradan başlıyor! Araba alacaklar dikkat! İşte en ucuz SUV araç fiyatları...

Volkswagen Tiguan

2011 model benzinli manuel

79 bin lira

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45 bin liradan başlıyor! Araba alacaklar dikkat! İşte en ucuz SUV araç fiyatları...

Fiat Freemont

2013 model dizel otomatik

93 bin 750 lira

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45 bin liradan başlıyor! Araba alacaklar dikkat! İşte en ucuz SUV araç fiyatları...

Renault Kadjar

2016 dizel manuel

109 bin lira

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45 bin liradan başlıyor! Araba alacaklar dikkat! İşte en ucuz SUV araç fiyatları...

Opel Mokka

2012 model benzinli manuel

85 bin lira