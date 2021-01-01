Emekliye çifte zam çifte ikramiye! Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak. Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. SSK ve Bağ- Kur'lulara 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.