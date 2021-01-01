01 Ocak 2021, Cuma
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Emekliye çifte zam çifte ikramiye! Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2021'de emekliler iki defa zam iki defa ikramiye alacak. Bunlara ek olarak 3 yıllık taahhüdü dolmuş olanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan faydalanacak. Emekliye yapılacak ilk zam Pazartesi günü belli olacak. İşte 2021 yılında emeklinin cebine girecek zamlar ve bayram ikramiyeleri...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.01.2021
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Emekliye çifte zam çifte ikramiye! Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Bu yıl emekliler 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. İlk zammın oranı pazartesi belli oluyor. İşte 2021'de emeklilerin kazanç takvimi...

2020'de pek çok kazanç elde eden emekliler, gözünü bu yıla çevirdi.

Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak. Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. ve Bağ- Kur'lulara 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark verilecek. Zam oranları 4 Ocak Pazartesi günü belli olacak.

'da ise SSK ve emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak- Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.

İKRAMİYE TARİHİ BELLİ


Tüm emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek.

Tutarlarda değişiklik yapılmazsa 1.000'er lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.

İsteyenler bankaların düzenlediği kampanyalarla daha yüksek promosyon imkanlarını değerlendirebilecek.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME YILI

Memurların ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme 'ta yapılacak.

Ayrıca 'nun da bu yıl 2 kez toplanması bekleniyor.

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