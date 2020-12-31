Emekli maaş zammı son dakika: 500 TL artış olacak mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak?

Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 yılına girmemize saatler kala milyonlarca emekli yeni maaş zamlarını araştırmaya başladılar. Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından belli olacak yeni maaşlar öncesinde bazı detaylar ön plana çıkmaya başladı. Asgari ücrete yapılan 500 TL zammın emekliler için de yapılması teklif edildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? 500 TL artış olacak mı? İşte emekli maaş zammı hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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