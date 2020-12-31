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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli maaş zammı son dakika: 500 TL artış olacak mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Emekli maaş zammı son dakika: 500 TL artış olacak mı? SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 yılına girmemize saatler kala milyonlarca emekli yeni maaş zamlarını araştırmaya başladılar. Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından belli olacak yeni maaşlar öncesinde bazı detaylar ön plana çıkmaya başladı. Asgari ücrete yapılan 500 TL zammın emekliler için de yapılması teklif edildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? 500 TL artış olacak mı? İşte emekli maaş zammı hakkında son gelişmeler... Giriş Tarihi: 31.12.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:31
Son dakika... Emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Yeni yıla saatler kala, emekli maaş zammı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. 2020'nin ikinci altı aylık enflasyon oranına göre belli olacak yeni zam için geri sayım başlarken, asgari ücrete yapılan zammın emekliler için de yapılması talep edildi. TÜED tarafından önerilen zammın yapılıp yapılmayacağı merak içinde bekleniyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? 500 TL artış olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİLERE 500 TL ZAM OLACAK MI?
Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) zam için öneri geldi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün,
"Asgari ücretteki 500 lira net artış emeklilerimize de yapılsın" çağrısı yaptı.
Asgari ücretin 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini, 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21.56 oranında arttığını belirten Ergün,
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en az aylık ödemesi bin 500 lira. 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalı. Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz" dedi. ÖNCELİKLİ OLSUN
Ergün, şu ifadeleri kullandı:
"Güzel ülkemiz, her bir vatandaşının huzur ve güven içerinde yaşaması için her türlü kaynağa sahip. Yeter ki birlik olalım ve sorunlarımızı ortak akılla çözelim. 2021'in reform yılı olacağını ilan eden hükümetimizin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda yeni başarılara imza atmasını diliyoruz. Yatırım, üretim ve istihdamla emeklilerimizin de ekonomik durumlarında iyileştirmeler yapılmasının öncelikli hedefler arasında olmasını istiyoruz." EMEKLİ MAAŞI 2021 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emeklilerin beklediği Ocak zammı için son viraja girildi. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak'ta maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor.