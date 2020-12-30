Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye zam müjdesi kapıda: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen... Emekliye zam müjdesi kapıda: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ocak zammı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere zam oranını etkileyen en önemli kriter ise enflasyon rakamı oluyor. Son 5 aylık enflasyon rakamı 7.02 olarak açıklanmıştı. 4 Ocak'ta açıklanacak yeni zam oranı öncesinde uzman isimler beklentilerini açıklıyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
Giriş Tarihi: 30.12.2020 18:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 18:29
2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı son günlerde arama motorlarında ilk sırada yer almayı başarıyor. Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranı için yeni detaylar belli oluyor. 4 Ocak'ta belli olacak yeni zam oranı sonrasında vatandaşlar zamlı maaşlarının ne kadar olacağını öğrenecek. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ 2021 MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İŞTE TAHMİNLER...
Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli 4 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.
Memur emeklileri ise yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak. Bu tahmin gerçekleşirse en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 36 liraya çıkacak.
En düşük aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılar da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak.
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58 Ağustos ayı TÜFE: 0,86 Eylül ayı TÜFE: 0,97 Ekim ayı TÜFE: 2,13 Kasım ayı TÜFE: 2,30: Toplam : 6,84