Emekliye zam müjdesi kapıda: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...

2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı son günlerde arama motorlarında ilk sırada yer almayı başarıyor. Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranı için yeni detaylar belli oluyor. 4 Ocak'ta belli olacak yeni zam oranı sonrasında vatandaşlar zamlı maaşlarının ne kadar olacağını öğrenecek. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...