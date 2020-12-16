16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY uçaklarında kabin bagajı uygulamasına yarın yeniden başlanacak

THY uçaklarında kabin bagajı uygulamasına yarın yeniden başlanacak

(), 17 Aralık'tan itibaren kabin bagajı uygulamasının normale döneceğini duyurdu. THY Genel Müdürü , "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibarıyla normal uygulamaya döndürüyor. Hayırlı olsun." dedi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020
ABONE OL
THY uçaklarında kabin bagajı uygulamasına yarın yeniden başlanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, seferlerde yolcuların uçağa kabin bagajlarını almasına bir süredir izin verilmiyordu. Yolcular, yanlarında getirdiği tüm bagajları uçak altına verebiliyordu. Bu uygulamanın yarından itibaren sona erdirileceği bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibarıyla normal uygulamaya döndürüyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika | THY Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı SON DAKİKA | THY KASIM AYINDA 2 MİLYON YOLCU TAŞIDI
THY yeni hava kargo şirketi kuracak THY YENİ HAVA KARGO ŞİRKETİ KURACAK
THY Kovid-19a rağmen günlük sefer sayısında Avrupada 2. sıraya yükseldi THY KOVİD-19'A RAĞMEN GÜNLÜK SEFER SAYISINDA AVRUPA'DA 2. SIRAYA YÜKSELDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA