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2020'de en çok o kazandırdı! Yüzde 55'lik oran yatırımcıları sevindirdi

Altın 2020 yılında en çok kazandıran aracı oldu. Geçen yılın sonunda 291,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, 2020 yılının son işlem gününde 454,00 liraya yükseldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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2020'de en çok o kazandırdı! Yüzde 55'lik oran yatırımcıları sevindirdi

Altının gram satış fiyatı, 2020'de bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 55,91 artarak yılın en çok kazandıran aracı oldu.

GİDEREK YÜKSELDİ

2019 yılını 1.144,24 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2020 sonunda 1.476,72 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 332,48 puan ve yüzde 29,06 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 55.91 DEĞER KAZANDIRDI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2020'de yüzde 55,91 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 291,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2020 yılının son işlem gününde 454,00 liraya çıktı. 2019 yılını 1.939,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise bu senenin sonunda 3.011,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 55,29 artış kaydedildi.

DOLAR NE DURUMDA?

da 2020 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 24,89 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 36,49 yükseliş görüldü.

YATIRIM FONLARI

2020 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 18,33 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 25,33 oldu.

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