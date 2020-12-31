Milyonları ilgilendiren değişiklik: Artık zorunlu olacak! Yarından itibaren devreye alınıyor

2021 yılı birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Çalışma hayatından ticarete pek çok düzenleme 2021'de hayata geçecek. 2 bin 825 lira olan yeni asgari ücret yarından itibaren uygulanacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLUYOR

Memur ve emekliler de maaşlarını ocak ayından itibaren zamlı alacak. 6 aylık zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.