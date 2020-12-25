Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş swap faizi kararı!

SWAP NEDİR?

Swap, son zamanların en çok duyulan terimlerinden birisidir. Birçok kişi tarafından, günümüzde bu terim merak konusu haline geldi. "Swap" kısaca; finans dünyasında çok kullanılan ve de iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşmedir. Dolayısıyla, swap işlemleri de; bu sözleşmeden doğar.

Swap ne demek sorusuna cevap olarak; "Swap" kelimesi, TDK'ya göre; "değiştirmek" veya "takas etmek" anlamlarına gelir. Swap kelimesi de çoğunlukla, finansal açıdan; değiştirmek ve takas etmek anlamlarında kullanılır. Finans dünyasında, iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşme olarak nitelendirilebilir.