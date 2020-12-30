30 Aralık 2020, Çarşamba
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TÜBİTAK 90 personel alacak

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanlığı 90 kısmi süreli proje personeli istihdam edecek. Başvurular, TÜBİTAK üzerinden 'a kadar sürecek.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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TÜBİTAK 90 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebilecek.

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TÜBİTAK personel alacak TÜBİTAK PERSONEL ALACAK

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