Başkan Erdoğan açıklamıştı esnafa kredi müjdesi geldi

Kararnameye göre gelecek yıl esnafa Halkbank'tan yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlanacak. Halkbank'ın kredi ve kefalet kooperatifi kefaletiyle veya doğrudan kullandırdığı ve bakiyesi 2021'e devreden kredilerde de faiz indirimi uygulanacak. Bankanın KKTC'de faaliyet gösteren şubeleri de esnaf kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnafa verilen kredilerde yine indirimli faiz oranından kredi kullanabilecek. Bakiyesi 2021'e devreden kredilere 1 Ocak ile 31 Aralık 2021 arasında TESKOMB aracılığıyla ya da doğrudan kullandırılan kredilere piyasa faizinin yüzde 50'si oranında indirim yapılacak.