Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan İngiltere ile ticaret anlaşması açıklaması

"İHRACATIMIZ 2020 YILININ TAMAMINDAKİ HEDEFLERİMİZİN ÜZERİNE ÇIKARAK 166 MİLYAR DOLARI BULDU"



Başkan Erdoğan, akıllı telefon üretimi için küresel markaların Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak teknoloji transferi, yurt içi tedarikçilerin gelişimi ve ihracat imkanlarını içeren bu tür yatırımların Türkiye'de önemli bir kapasite oluşumu sağladığını belirtti.

Benzer gelişmelere endüstriyel altyapıdan siber güvenliğe, enerjiden raylı sistemlere kadar pek çok alanda şahit olunduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu tür yüksek katma değerli yatırımlarla cari açığımızı kapatıyor, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyoruz. Rekabetçi, öngörülebilir ve piyasa dostu adımlarla makroekonomik istikrarı sağlama yolunda ilerliyoruz. İhracatımız 25 Aralık itibarıyla 2020 yılının tamamındaki hedeflerimizin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu." şeklinde konuştu.

Erdoğan, bu vesileyle Türkiye'nin dış ticareti açısından büyük önem taşıyan bir gelişmenin müjdesini şu sözlerle paylaştı:

"Bilindiği gibi en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çerçevesinde başlayan takvim perşembe günü tamamlanıyor. Ticari ilişkilerimizin bu ayrılıktan zarar görmemesi için en başından itibaren iş dünyamızın da katılımıyla süreci yakından takip ettik. Yapılan uzun müzakereler sonunda İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın inşallah bu anlaşmanın imzaları atılıyor. Bu, Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. İnşallah 2021'den itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor. Serbest Ticaret Anlaşması'nın bu safhaya gelmesinde emeği geçen Ticaret Bakanlığımızı ve iş dünyamızı tebrik ediyorum. Bir kez daha Türkiye'nin üretimle, istihdamla, ihracatla kurduğu ekonomik sistemi sayesinde hedeflerine ulaşacağının altını çizmek istiyorum."