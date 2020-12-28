Kredi ve burs ödemeleri başladı! 398 bin gence 680 milyon lira!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin başladığını söyledi. 2020- 2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin, Ekim ayından geçerli 3 aylık burs-kredilerinin hesaplara yatırılmaya başladığını anlatan Kasapoğlu, ödemelerin TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacağını kaydetti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin başladığını söyledi.
2020- 2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin, Ekim ayından geçerli 3 aylık burs-kredilerinin hesaplara yatırılmaya başladığını anlatan Kasapoğlu, ödemelerin TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacağını kaydetti.
Bakan Kasapoğlu, son rakamı '0' olanların bugün, '2' olanların yarın, '4' olanların 30 Aralık'ta, '6 ve 8' olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.
KYK KARTLARI ADRESE TESLİM
Ziraat Bankası, KYK burs/kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin 'Bankkart Genç'lerini adreslerinde teslim etti.
Bankanın Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Gençlere kartlarını bildirdikleri adreslerinde teslim ettik" diye konuştu.