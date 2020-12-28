Yeni asgari ücret için kritik gün! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini söyledi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de asgari ücretin önümüzdeki yıl için yüzde 20 civarında artacağı tahmininde bulunurken, 2 bin 800 lira gibi bir asgari ücretin denge açısından iyi olabileceğini ifade etti.