İnternet üzerinden yurt dışına satış yapana vergi avantajı!

1.6 milyon liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama 2 tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,



2.4 milyon liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama 3 tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması gerekiyor.