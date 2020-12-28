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İnternet üzerinden yurt dışına satış yapana vergi avantajı!

üzerinden satış yapan mikro ihracatçıya vergi avantajı 1 ’ta başlıyor. Posta ve hızlı kargo yoluyla yapanların kazancının yüzde 50’si gelir vergisinden muaf olacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2020
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İnternet üzerinden yurt dışına satış yapana vergi avantajı!

E-İhracata vergi avantajı başlıyor. Meclis'ten geçen ve 1 'ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle, şahıs firmalarının Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi'yle () gerçekleştirdikleri satışlarda yüzde 50 kazanç istisnası getirildi. Posta ve hızlı kargo yoluyla mikro yapanların, kazancının yüzde 50'si gelir vergisinden muaf tutulacak.

KOBİ'LER İÇİN FIRSAT


Yapılan düzenleme, mikro ihracat yapanlar için vergi muafiyeti sunuyor. Buna göre, hızlı kargo taşımacılığı şirketleri tarafından düzenlenen ETGB ile mikro ihracat işlemlerinde gerçekleşen mal ihracatından elde edilen kazancın yüzde 50'si gelir vergisinden muaf tutulacak.

Kazancın yüzde 50'si, beyannamede bildirilen kazanç üzerinden indirilebilecek. Bu vergi avantajının yurt dışına bireysel olarak satış yapmak isteyenlere can suyu olacağını ifade eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Özellikle 'ler, evde kendi ürettikleri ürünleri yurt dışına satmak isteyenler ve yöresel ürünleri dünyaya açmak isteyenler için çok önemli bir teşvik" dedi.

Uygulamanın 1 Ocak'ta başlayacağını belirten Çiğdemli, "Pandemi tüm dünyayı etkiledi. Küresel ticaret savaşlarının online cephesinde güçlü olabilmek ve savaştan kazançlı çıkabilmek için özellikle KOBİ'lerin mutlaka mikro ihracata yönelmesi gerekiyor" diye konuştu.

KİMLER FAYDALANABİLİR?


İndirimden faydalanılabilmesi için; ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık

400 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,


800 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

1.6 milyon liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama 2 tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,


2.4 milyon liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama 3 tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması gerekiyor.

İhracat kapsamına, ağırlık ve tutar itibarıyla posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen 'yle gerçekleştirilen mal ihracatları giriyor.

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