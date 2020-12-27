2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 4 Ocak tarihinde Aralık enflasyon rakamının ardından zam oranı belli olacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesinde en önemli kriter enflasyon rakamları oluyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere iki kez zam yapılıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyon memurun Ocak zamları belli olmaya başladı. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?