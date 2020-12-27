Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye son dakika zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Oranlar belli oldu... Emekliye son dakika zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Oranlar belli oldu...
2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun gözü önümüzdeki yıl uygulancak zam miktarı için çıkacak orana çevrildi. Görüşmelerden gelen son dakika haberlerine göre zam oranı netleşmeye başladı. 4 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamına göre net oran belli olacak. 5 aylık enflasyon yüzde 7,02 çıkmıştı. Hal böyle olunca 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 16:20
2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 4 Ocak tarihinde Aralık enflasyon rakamının ardından zam oranı belli olacak. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesinde en önemli kriter enflasyon rakamları oluyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere iki kez zam yapılıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyon memurun Ocak zamları belli olmaya başladı. İşte, 2021 Ocak zammı ile SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR
5 aylık enflasyonun 7,02 olarak açıklanmasının ardından 4 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu zam oranlarını netleştirecek. Peki bu 6 aylık enflasyon kaç olacak ve memur ve emeklilerin zamları ne olacak? Faruk Erdem konuyla ilgili köşesinde merak edilenleri yazdı:
SON DAKİKA! 6 AYLIK ENFLASYON KADAR
Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.
Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor.
Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.