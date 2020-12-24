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Haberler Galeri 7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2021 zam oranı heyecanla bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesine son bir toplantı kaldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen üçüncü toplantıda Türk-İş heyeti görüşlerini paylaştı. Toplantının ardından TÜİK tarafından bir işçinin asgari geçim tutarı paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından dördüncü toplantı tarihi ve zam oranları konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:02
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7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?
7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

2021 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni maaşlar önümüzdeki hafta belli olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret zammı için ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?
7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki 4. toplantı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Toplantının kesin tarihi henüz açıklanmadı. Kritik tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?
7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

TÜİK BİR İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM TUTARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

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7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?
7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandı.

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7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?
7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

2021 AGİ NE KADAR OLACAK?

Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.