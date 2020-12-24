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7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret 2021 zam oranı heyecanla bekleniyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesine son bir toplantı kaldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen üçüncü toplantıda Türk-İş heyeti görüşlerini paylaştı. Toplantının ardından TÜİK tarafından bir işçinin asgari geçim tutarı paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından dördüncü toplantı tarihi ve zam oranları konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:42Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 12:02
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7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?
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7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?
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7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?
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7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?
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7 milyon çalışana zam müjdesi! Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?