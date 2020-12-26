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Kritik hafta! Asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni zam oranı...
Asgari ücret ne zaman belli olacak? Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yılbaşı öncesi açıklanacak asgari ücret ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Asgari ücret ile birlikte birçok ödemeler de artacak. Kritik toplantının tarihi merak ediliyor. Dördüncü ve son toplantının ardından Bakan Selçuk yeni maaş tutarını açıklayacak. Peki, asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 13:51
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