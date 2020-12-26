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Haberler Galeri Kritik hafta! Asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni zam oranı...

Kritik hafta! Asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni zam oranı...

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yılbaşı öncesi açıklanacak asgari ücret ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Asgari ücret ile birlikte birçok ödemeler de artacak. Kritik toplantının tarihi merak ediliyor. Dördüncü ve son toplantının ardından Bakan Selçuk yeni maaş tutarını açıklayacak. Peki, asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 13:51
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Kritik hafta! Asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni zam oranı...

Asgari ücret ne kadar olacak? Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen yeni asgari ücrette son viraja girildi. Taraflar önümüzdeki yıl geçerli olacak asgari ücret için tekliflerini sundular. TÜİK ise üçüncü toplantının ardından bir işçinin asgari geçim tutarını paylaştı. Son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Peki, asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret yeni zam oranı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik hafta! Asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni zam oranı...

ASGARİ ÜCRET 4. SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki 4. toplantı 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da başlayacak. Toplantının ardından yeni asgari ücret belli olacak.

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Kritik hafta! Asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni zam oranı...

TÜİK BİR İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM TUTARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

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Kritik hafta! Asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni zam oranı...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandı.

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Kritik hafta! Asgari ücret 4. son toplantı hangi gün? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni zam oranı...

2021 AGİ NE KADAR OLACAK?

Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.