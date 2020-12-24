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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye çifte zam müjdesi: 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen... Emekliye çifte zam müjdesi: 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
Son dakika... 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında emekli ve memur maaşlarına zam yapılıyor. Emekli maaşlarını etkileyecek zam görüşmeleri için en önemli faktör enflasyon rakamları oluyor. 5 aylık veriler son dakika açıklaması olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yılsonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 18:44
Son dakika haberi... 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı 11 gün sonra belli olacak. Ocak zammı için en belirgen etken ise enflasyon rakamı oluyor. Şu ana kadar 5 aylık veriler açıklanırken, Ocak tahminleri de ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yılsonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 OCAK ZAMMI SONRASINDA EN DÜŞÜK VE YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.
Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli 4 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.
Memur emeklileri ise yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak. Bu tahmin gerçekleşirse en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 36 liraya çıkacak.
En düşük aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak.
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58 Ağustos ayı TÜFE: 0,86 Eylül ayı TÜFE: 0,97 Ekim ayı TÜFE: 2,13 Kasım ayı TÜFE: 2,30: Toplam : 6,84