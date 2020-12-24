Son dakika haberi... 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı 11 gün sonra belli olacak. Ocak zammı için en belirgen etken ise enflasyon rakamı oluyor. Şu ana kadar 5 aylık veriler açıklanırken, Ocak tahminleri de ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yılsonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...