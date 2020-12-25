25 Aralık 2020, Cuma
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İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı

Türk vatandaşları ve 'de ikamet izni bulunan yabancılar için 'den Türkiye'ye özel izinli uçuşların başladığı bildirildi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020
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İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuşlardan sadece Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar yararlanabilecek.

Türkiye'ye varışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak yolcular, 7 gün boyunca karantinaya girecek.

Özel izinli uçuşların biletleri, ilgili havayolu firmalarından doğrudan satın alınabilecek.

Türkiye, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlama getirmişti.

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