Müjdeli haber geldi: Esnafa 5.250 TL! Çifte ödeme yapılacak
Esnafa kira ve hibe desteğini kapsayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnafa kira ve hibe desteği sağlayacak olan karara göre 3 ay süreyle 1.000 TL hibe, 500 - 750 TL kira desteği verilecek. Üst limitten bu imkandan faydalanan esnafın cebine 5.250 TL girecek. Peki, hibe ve kira yardımından kimler yararlanacak? İşte 5.250 TL'lik destek alabileceğiniz gelişmenin detayları...
Devlet esnafa çifte ödeme yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kira ve hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
3 ay süreyle 1.000 lira hibe, 500-750 lira kira desteğinin usul ve esasları belirlendi. İşte merak edilen soruların yanıtları.
HİBE DESTEĞİ NE KADAR?
Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık 1.000 lira olarak belirlendi.
KİMLER YARARLANACAK?:
14 Aralık itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve basit usulde vergi verenler, alınan tedbirlerden etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.
KİRA DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Hibe destekten yararlanan kişilerden işyeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek. Kira destekten az ise kira kadar ödeme yapılacak.
NE ZAMAN BAŞVURULACAK?
Desteğin verilmesine ilişkin usul ve esasları içeren tebliğin gelecek günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
İNDİRİME 5 AY DAHA DEVAM
Salgından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek için çok sayıda hizmet kolunda KDV indirimleri 5 ay uzatıldı. Buna göre; yıl sonuna kadar uygulanan indirimle, yüzde 20'den 10'a düşürülen işyeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.