Müjdeli haber geldi: Esnafa 5.250 TL! Çifte ödeme yapılacak

KİMLER YARARLANACAK?:

14 Aralık itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve basit usulde vergi verenler, alınan tedbirlerden etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.