Esnafa büyük destek: Çifte ödeme yapılacak 5.250 TL'yi bulacak

Esnafa kira ve hibe desteğini kapsayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Esnafa kira ve hibe desteği sağlayacak olan karara göre 3 ay süreyle 1.000 TL hibe, 500 - 750 TL kira desteği verilecek. Üst limitten bu imkandan faydalanan esnafın cebine 5.250 TL girecek. Peki, hibe ve kira yardımından kimler yararlanacak? 5.250 TL'lik destek alabileceğiniz gelişmenin detaylarını A Haber Editörü Hakan Bacaksız aktardı. İşte detaylar...